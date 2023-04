Δωδεκανήσα

Ρόδος: Συνελήφθη άνδρας που αναζητούσε η Ιnterpol

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για ποια υπόθεση τον αναζητούσε η Interpol.



Από αστυνομικούς της Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων εντοπίσθηκε στη Ρόδο αλλοδαπός, ο οποίος αναζητούνταν μέσω Interpol για υπόθεση απάτης και φοροδιαφυγής.

Ειδικότερα, εντοπίσθηκε στο πλαίσιο διαβατηριακού ελέγχου στο θεσμοθετημένο σημείο του λιμένα Ρόδου, ως αναζητούμενος από τις διωκτικές Αρχές της Ρωσίας. Ο διωκόμενος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου, ο οποίος παρήγγειλε την προσωρινή σύλληψη και κράτησή του.

Επίσης, εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, τέσσερις περιπτώσεις κλοπής και αφού προσδιορίστηκαν οι δράστες, σχηματίστηκαν σε βάρος τους, κατά περίπτωση, ξεχωριστές ποινικές δικογραφίες.

Ειδικότερα, πρόκειται για 42χρονο ημεδαπό, ο οποίος την 21 Απριλίου 2023 πρώτες πρωινές ώρες συνελήφθη επ’ αυτοφώρω μέσα σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που είχε παραβιάσει με σκοπό την κλοπή. Κατά τη διάρκεια της σύλληψής, ο δράστης επιτέθηκε στους αστυνομικούς. Επίσης, από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας παραβίασε άλλα δύο οχήματα.

Ακόμη συνελήφθησαν δύο ημεδαποί ηλικίας 24 και 27 ετών, οι οποίοι κατά το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου 2023 αφαίρεσαν διάφορα αντικείμενα από Ι.Χ. φορτηγό αυτοκίνητο. Τα αφαιρεθέντα αντικείμενα βρέθηκαν και αποδόθηκαν στον δικαιούχο. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

πηγή: ertnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καλλιόπη Σπανού: Την Κυριακή η ορκωμοσία της υπηρεσιακής Υπουργού Εσωτερικών

Σεισμός στην Εύβοια - Αισθητός και στην Αθήνα

Χαλκηδόνα: Ο μητροκτόνος ταξίδεψε 60 χιλιόμετρα με την σορό στο αυτοκίνητο