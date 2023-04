Φθιώτιδα

Λαμία: Αδέσποτος σκύλος δάγκωσε μοτοσικλετιστή (εικόνες)

Επίθεση από αδέσποτο δέχθηκε οδηγό μοτοσικλέτας, ενώ περνούσε από κεντρικό παραλιακό δρόμο.

Νεαρός δικυκλιστής που περνούσε από παραλιακό δρόμο στις Ράχες, στη Λαμία, δέχθηκε επίθεση από αδέσποτο σκύλο.

Το σκυλί, για το οποίο υπάρχει καταγγελία ότι είχε επιτεθεί και σε άλλον περαστικό τις προηγούμενες ημέρες, δάγκωσε τον νεαρό οδηγό στο πόδι.

Το περιστατικό έγινε νωρίς το απόγευμα της Κυριακή.

«Δεν γίνεται να περνάμε με μηχανάκια ή με ποδήλατα, χωρίς ταχύτητα, χωρίς εξατμίσεις και να μας δαγκώνουν!. Σίγουρα δεν φταίει το ίδιο το ζώο επειδή κάποιος ασυνείδητος το παράτησε αλλά όμως δεν γίνεται να φοβόμαστε να περνάμε και να αναρωτιόμαστε κάθε φορά αν θα δεχτούμε επίθεση. Θερμή παράκληση να ασχοληθούν οι τοπικοί άρχοντες με το θέμα γιατί μαζεύει κόσμο η περιοχή και είναι ανεπίτρεπτες καταστάσεις σαν αυτές...», ειπε ο νεαρός δικυκλιστής που δέχτηκε την επίθεση στο LamiaReport.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι το ίδιο σκυλί, χρώματος καφέ, έχει κάνει και άλλες επιθέσεις κυρίως σε ποδηλάτες και δικυκλιστές.

