Χαλκιδική: Άγρια επίθεση σε 16χρονο - Τον χτύπησαν και τον έδεσαν σε δέντρο

Τι κατήγγειλε ο 16χρονος στην Αστυνομία. Συνελήφθησαν δυο νεαροί.



Άγρια επίθεση από έναν 17χρονο και έναν 18χρονο δέχθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας ένας 16χρονος στην Χαλκιδική.

Όπως κατήγγειλε ο 16χρονος στην Αστυνομία, ένας 17χρονος και ένας 18χρονος, γνώριμος του πρώτου, τον έδεσαν σε δέντρο σε δασική περιοχή του δήμου Αριστοτέλη και τον χτύπησαν απαιτώντας να τους δώσει χρήματα που τους χρωστούσε. Το συμβάν σημειώθηκε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι.

Ο 16χρονος μετά το περιστατικό ειδοποίησε τον πατέρα του και στη συνέχεια υπέβαν μήνυση.

Ο 17χρονος και ο 18χρονος συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για απειλή, παράνομη βία και σωματική βλάβη.

Το περιστατικό ερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Αρναίας.

