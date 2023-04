Οικονομία

Χαλκιδική: Ηλικιωμένος μπήκε εγγυητής στο δάνειο του γιου του και χάνει το σπίτι του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αντιδράσεις για το σπίτι του ηλικιωμένου που το χάνει, λόγω της αδυναμίας του γιου του να αποπληρώσει το δάνειό του.

Διαμαρτυρία έξω από το σπίτι 81χρονου στα Φλογητά Χαλκιδικής. Ο ηλικιωμένος είχε μπει εγγυητής στο δάνειο του γιου του, ο οποίος αδυνατεί να αποπληρώσει και το σπίτι του πατέρα βγαίνει σε πλειστηριασμό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο γιος έχει αποπληρώσει τις 100.000 από τις 150.000 του δανείου, όταν όμως έμεινε άνεργος, δεν μπορούσε να το πληρώσει πλέον και δεν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του.

Ο 81χρονος μένει μαζί με τον εγγονό του ο οποίος έχει προβλήματα υγείας.

Ειδήσεις σήμερα:

Σημεία για rapid test δωρεάν την Παρασκευή

ΑΣΟΕΕ: Υποψήφιος βουλευτής θα καταθέσει υπέρ του αστυνομικού

Τροχαίο: Παρουσιάστρια παρέσυρε και χτύπησε πεζή