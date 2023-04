Αιτωλοακαρνανία

Μεσολόγγι: Είδε live την κλοπή του χρυσοχοείου του (βίντεο)

Μεγάλη ζημιά έπαθε κοσμηματοπώλης στο κέντρο του Μεσολογγίου, ενώ ούτε οι κάμερες ούτε ο συναγερμός δεν έσωσαν την κατάσταση.

Πέντε διαρρήκτες άνοιξαν κοσμηματοπωλείο στο κέντρο του Μεσολογγίου και άδειασαν ό,τι πρόλαβαν από τις προθήκες του.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης και παρά το γεγονός ότι χτυπούσε ο συναγερμός του μαγαζιού.

Ο ιδιοκτήτης του χρυσοχοείου έβλεπε τους κλέφτες από τις κάμερες ασφαλείας, αφού ειδοποιήθηκε, χωρίς να προλάβει να κάνει κάτι.

Όπως δήλωσε μετά, η ζημιά σύμφωνα με τους πρώτους και πρόχειρους υπολογισμούς του, είναι 17.000 ευρώ.

Πρόκειται για την τρίτη κλοπή που γίνεται σε κοσμηματοπωλείο στο Μεσολόγγι τις τελευταίες ημέρες.

