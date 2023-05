Βοιωτία

Θήβα: Φωτιά “λαμπάδιασε” διαμέρισμα - Γείτονες έσωσαν τον ένοικο (βίντεο)

“Παρανάλωμα του πυρός έγινε το σπίτι. Ο άνδρας διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Παρανάλωμα του πυρός έγινε ένα διαμέρισμα στη Θήβα, μεετά απο ευρείας έκτασης φωτιά, που ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης.

Ο ένοικος του μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, με σοβαρά εγκαύματα.

Οι εικόνες προκαλούν σοκ.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 23:30 στο διαμέρισμα της οδού Κάδμου στη Θήβα, από άγνωστη προς το παρόν αιτία.

Οι φλόγες τύλιξαν τα πάντα πολύ γρήγορα, εγκλωβίζοντας μέσα τον 65χρονο ένοικο.

Ο 65χρονος άνδρας απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια γειτόνων του, έχοντας όμως υποστεί σοβαρά εγκαύματα.

Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Θηβών και από εκεί στο ΚΑΤ.

Πηγή βίντεο: facebook / crystal.cafebar.3

