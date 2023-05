Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Σπείρα ανατίναζε ΑΤΜ και έκλεβε σπίτια, αποσπώντας “χρυσή” λεία (εικόνες)

«Πλούσια» ήταν η δράση της σπείρας η οποία δραστηριοποιείτο στη Θεσσαλονίκη.

Έξι μέλη εγκληματικής οργάνωσης που έκαναν διαρρήξεις σε ΑΤΜ και κατοικίες στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν μετά από επισταμένη έρευνα και συντονισμένες ενέργειες της ειδικής ομάδας αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

«Συνελήφθησαν συνολικά έξι ημεδαποί-μέλη της οργάνωσης ηλικίας από 28 έως 39 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, φθορά ξένης ιδιοκτησίας καθώς και για παραβάσεις των Νόμων περί όπλων και για παρακολούθηση ραδιοφάσματος.

Συγκεκριμένα, ξημερώματα χθες (11-05-2023), αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας στο πλαίσιο ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου, με τη συνδρομή ομάδας της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας εντόπισαν και ακινητοποίησαν στην περιοχή της Νικόπολης τους έξι δράστες, οι οποίοι λίγο νωρίτερα μετέβησαν με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που έφερε κλεμμένες πινακίδες κυκλοφορίας σε επιχείρηση στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Καβάλας και αποπειράθηκαν ανεπιτυχώς να διαρρήξουν χώρο όπου υπήρχε τοποθετημένο μηχάνημα ΑΤΜ.

Από την πολύμηνη έρευνα προέκυψε ότι οι προαναφερόμενοι συγκρότησαν ιεραρχικά δομημένη εγκληματική ομάδα, με σκοπό τη διάρρηξη ΑΤΜ και οικιών, με χαρακτηριστικά του τρόπου δράσης τους:

Την μετακίνησή τους με οχήματα μεγάλης ιπποδύναμης, στα οποία τοποθετούσαν κλεμμένες πινακίδες προκειμένου να παραπλανούν τις αστυνομικές αρχές

Την κατοχή ειδικού εξοπλισμού, για τη διάρρηξη των ΑΤΜ και των χρηματοκιβωτίων και

Την κατοχή συσκευών που προκαλούσαν παρεμβολές ή παρακώλυση σε ασύρματα συστήματα επικοινωνίας (jammer).

Από τις αρχές Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους προέβησαν σε μία διάρρηξη ΑΤΜ στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Θέρμης, απ’ όπου αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 72.240 ευρώ, ενώ αποπειράθηκαν ανεπιτυχώς να διαρρήξουν δύο ακόμη ΑΤΜ στις περιοχές του Λαγκαδά και της Χαλκηδόνας.

Επιπλέον, προέβησαν σε διάρρηξη οικίας στην περιοχή των Πεύκων απ’ όπου επιχείρησαν να αφαιρέσουν χρηματοκιβώτιο μεγάλων διαστάσεων χωρίς να τα καταφέρουν, καθώς επίσης και σε διάρρηξη οικίας στο Πανόραμα από το οποίο αφαίρεσαν διάφορα κοσμήματα.

Επιπρόσθετα, αφαίρεσαν τρεις δίκυκλες μοτοσικλέτες από τις περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης και τρεις πινακίδες κυκλοφορίας από σταθμευμένα οχήματα.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των δραστών και σε χώρο-καβάτζα της οργάνωσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Δύο κλεμμένες μοτοσικλέτες και μία πινακίδα κυκλοφορίας,

Ειδικά και εξειδικευμένα εργαλεία-ηλεκτρουδραυλικοί διαστολείς διάνοιξης χρηματοκιβωτίων και ΑΤΜ,

Αυτοσχέδιο κύκλωμα οξυγονοκοπής μετά της φιάλης αερίου-οξυγόνου,

Διαρρηκτικά εργαλεία,

Πομποδέκτης συντονισμένος στις συχνότητες της ΕΛ.ΑΣ.,

Συσκευή παρακώλυσης επικοινωνιών,

Εξαρτήματα αυτοκινήτων και ένας κινητήρας,

Ένα αποσυναρμολογημένο πιστόλι,

Φυσίγγια και γεμιστήρας και

Το χρηματικό ποσό των 6.585 ευρώ.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν τέσσερα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσαν οι δράστες για την πραγματοποίηση των εγκληματικών τους ενεργειών.

Σημειώνεται ότι άπαντες οι συλληφθέντες έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για διάφορα αδικήματα, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες έκνομες ενέργειες.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης».





