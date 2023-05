Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω για απόπειρα κλοπής

Πέντε ανήλικοι συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Χαλκηδόνας, στο νομό Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι για απόπειρα κλοπής.

Οι νεαροί μπήκαν παράνομα σε εγκαταλελειμμένη κατοικία, ωστόσο έγιναν αντιληπτοί από περίοικο που άμεσα ενημέρωσε τις αστυνομικές Αρχές.

Σε έλεγχο που τους έγινε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία ποδήλατα, την κατοχή των οποίων δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν. Από περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι ένα από τα ποδήλατα είχε αφαιρεθεί στις αρχές του μήνα από την κατοχή ημεδαπού, οπότε και του αποδόθηκε.

Επιπρόσθετα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των γονέων των δραστών, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων που θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

