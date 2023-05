Δωδεκανήσα

Φωτιά στην Ρόδο: Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στην περιοχή (εικόνες)

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική. Η φωτιά ξέσπασε σε δύσβατο σημείο.



Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στην περιοχή κοντά στο Μανδρικό Ρόδου, με τις καιρικές συνθήκες να είναι δυσμενείς, όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα.

Στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, εθελοντές της ΕΘΟΜΑΚ και της ΕΟΠΚ καθώς επίσης και ιδιώτες, δίνοντας μάχη για τον έλεγχο του πύρινου μετώπου.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν εννέα οχήματα με 22 πυροσβέστες και κατάφεραν μετά από ώρα να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Εκτός από τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν στην περιοχή, το σημείο όπου ξέσπασε το μέτωπο της φωτιάς ήταν δύσβατο και για αυτό οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχείρησαν σε δύο σημεία για να το αποκόψουν.

Φωτογραφίες: skyrodos.gr

