Eurovision 2023: Νικήτρια η Σουηδία - Εκτός δεκάδας η Κύπρος (βίντεο)

Χωρίς εκπλήξεις και ανατροπές, σύμφωνα με τα προγνωστικά, ολοκληρώθηκε ο μουσικός διαγωνισμός. Παρακολουθήστε την εμφάνιση κάθε χώρας ξεχωριστά.

Ο μεγάλος τελικός της Eurovision2023 ανέδειξε μεγάλη νικήτρια την Loreen από την Σουηδία και το τραγούδι «Tattoo».

Την δεύτερη θέση κατέκτησε η Φινλανδία με τον Kaarija και το «Cha Cha Cha» ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε το Ισραήλ με το «Unicorn».

Το 12άρι της ελληνικής κριτικής επιτροπής δόθηκε στο Βέλγιο και το τραγούδι «Because of You».

Ο φετινός τελικός δεν είχε καμία ανατροπή στο αποτέλεσμα, αφού τα προγνωστικά έδειχναν από την πρώτη στιγμή πως θα κερδίσει η Loreen, η οποία καταχειροκρότηθηκε με την εμφάνισή της στον τελικό.

Η συγκεκριμένη τραγουδίστρια έχει πάρει ξανά τη νίκη για την Σουηδία το 2012, με το «Euphoria».

Η Κύπρος με τον Andrew Lambrou και το τραγούδι «Break a Broken Heart», έλαβε τη 12η θέση.

Αναλυτικά η λίστα με τις συνολικές βαθμολογίες:

Σουηδία: Loreen – Tattoo / 583 βαθμοί Φινλανδία: Kaarija – Cha Cha Cha / 526 βαθμοί Ισραήλ: Noa Kirel – Unicorn / 362 βαθμοί Ιταλία: Marco Mengoni - Due vite / 350 βαθμοί Νορβηγία: Alessandra – Queen of Kings / 268 βαθμοί Ουκρανία: Tvorchi - Heart of Steel / 243 βαθμοί Βέλγιο: Gustaph – Because of You / 182 βαθμοί Εσθονία: Alika – Bridges / 168 βαθμοί Αυστραλία: Voyager – Promise / 151 βαθμοί Τσεχία: Vesna – My Sister’s Crown / 129 βαθμοί Λιθουανία: Monika Linkyte – Stay / 127 βαθμοί Κύπρος: Andrew Lambrou – Break a Broken Heart / 126 βαθμοί Κροατία: Let 3 – Mama SC! / 123 βαθμοί Αρμενία: Brunette – Future Lover / 122 βαθμοί Αυστρία: Teya & Salena – Who the Hell is Edgar? / 120 βαθμοί Γαλλία La Zarra - Evidemment / 104 βαθμοί Ισπανία: Blanca Paloma - Eaea / 100 βαθμοί Μολδαβία: Pasha Parfeni – Soarele si Luna / 96 βαθμοί Πολωνία: Blanka – Solo / 93 βαθμοί Ελβετία: Remo Forrer – Watergun / 92 βαθμοί Σλοβενία: Joker Out – Carpe Diem / 78 βαθμοί Αλβανία: Albina & Familja Kelmendi – Duje / 76 βαθμοί Πορτογαλία: Mimicat – Ai Coracao / 59 βαθμοί Σερβία: Luke Black – Samo Mi Se Spava / 30 βαθμοί Ηνωμένο Βασίλειο: Mae Muller - I Wrote A Song / 24 βαθμοί Γερμανία: Lord Of The Lost - Blood & Glitter / 18 βαθμοί

Παρακολουθήστε όλο το σόου του μεγάλου τελικού της Eurovision 2023Q