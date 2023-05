Κορινθία

Τροχαίο: νεαροί εγκλωβίστηκαν σε αυτοκίνητο (εικόνες)

Συνολικά έξι άτομα, νεαρής ηλικίας, επέβαιναν στο όχημα, το οποίο “καρφώθηκε” σε μάντρα σπιτιού. Αγωνιώδης προσπάθεια των πυροσβεστών για τον απεγκλωβισμό αρκετών εξ αυτών.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 22:00 της Κυριακής στην Καλλιθέα Κορίνθου και συγκεκριμένα στην οδό Ακροκορίνθου.

Από άγνωστη αιτία, ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο με συνολικά 6 επιβαίνοντες, νεαρής ηλικίας, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε μάντρα σπιτιού.

Από τους έξι επιβαίνοντες, οι τρεις κατάφεραν να βγουν μόνοι τους από το αυτοκίνητο, ωστόσο, τα άλλα τρία άτομα εγκλωβίστηκαν στις λαμαρίνες και χρειάστηκε η επέμβαση των στελεχών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό τους.

Οι τρεις νεαροί άνδρες που είχαν τραυματιστεί, μετά από τον απεγκλωβισμό τους, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Πηγή: Korinthostv.gr

