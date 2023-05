Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: επιχείρηση διάσωσης τουρίστριας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε για τον εντοπισμό Βρετανίδας τουρίστριας.

(εικόνα αρχείου)

Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης πραγματοποιήθηκε από την Πυροσβεστική Ρεθύμνου, στον Πλακιά, νότια του νομού, όταν Βρετανίδα τουρίστρια 67 ετών, κατά τη διάρκεια πεζοπορίας της στο ρέμα του Παλιού Μύλου, τραυματίστηκε και κάλεσε το 112.

Άμεσα έφτασε κλιμάκιο πυροσβεστών για τον εντοπισμό της. Σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η περιοχή Παλιός Μύλος που είναι αξιοθέατο ευρύτερα του Πλακιά, προσελκύει επισκέπτες και τουρίστες. Πρόκειται για ένα ρέμα άγριο και ξερό, μόλις δύο χιλιόμετρα έξω από τον Πλακιά.

Το κλιμάκιο των διασωστών πυροσβεστών εντόπισε γρήγορα την τραυματισμένη στο πόδι τουρίστρια. Η τραυματισμένη, η οποία διατηρούσε δυνάμεις και την ηρεμία της, βοηθώντας το έργο της διάσωσης και μεταφοράς της, παρελήφθη από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη - Κύκλωμα κοκαϊνης: Στη φυλακή ο γιατρός κι άλλοι οκτώ κατηγορούμενοι

Εκλογές - Τσίπρας: μηδενικό ΦΠΑ σε είδη άμεσης ανάγκης, προανακριτική για τις υποκλοπές

Χανιά: αυτοκίνητο χτύπησε κοριτσάκι 2,5 ετών - οδηγούσε ο πατέρας της