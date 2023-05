Χανιά

Τροχαίο στα Χανιά: Νεκρός οδηγός ΙΧ – Υπέστη τρεις ανακοπές

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών ο άτυχος άνδρας κατέληξε μετά το τροχαίο δυστύχημα.

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος, μετά την τραγική κατάληξη που είχε τροχαίο δυστύχημα στην Γεωργιούπολη Χανίων το βράδυ της Πέμπτης.

Αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ένας άντρας 44 ετών εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε εκτός δρόμου με αποτέλεσμα ο οδηγός να εγκλωβιστεί στο όχημα.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες απο τις Βρύσες οι οποίοι απεγκλώβισαν τον τραυματία και τον παρέδωσαν σε διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι τον μετέφεραν στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Όμως κατα την διαδρομή ο 44χρονος υπέστη δύο καρδιακές ανακοπές και το πλήρωμα του ασθενοφόρου κατάφερε να τον επαναφέρει. Όμως λίγο μετά υπέστη και τρίτη ανακοπή η οποία στάθηκε μοιραία για τον άτυχο άντρα, ενώ στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

