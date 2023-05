Φθιώτιδα

Εθνική Οδός: Φωτιά σε αυτοκίνητο με επιβάτες παιδιά (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σκηνές τρόμου έζησε μητέρα με τα δύο της ανήλια παιδιά όταν το αυτοκίνητό τους τυλίχθηκε στις φλόγες...



Δυσάρεστη εξέλιξη είχε το ταξίδι στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας για μια μητέρα με τα δύο ανήλικα παιδιά της, το απόγευμα της Πέμπτης (18/5).

Ενώ το αυτοκίνητο βρισκόταν στο ύψος της Φθιώτιδας, περίπου 500 μέτρα πριν τη διασταύρωση με το Μαρτίνο, στο ρεύμα προς Λαμία, άρχισαν να βγαίνουν καπνοί με το όχημα να τυλίγεται στις φλόγες μέσα σε λίγα λεπτά.

Ευτυχώς τόσο η μητέρα όσο και τα δύο παιδιά πρόλαβαν να εγκαταλείψουν έγκαιρα το αυτοκίνητο χωρίς να κινδυνεύσει η ζωή τους.

Διερχόμενος οδηγός σταμάτησε να βοηθήσει με πυροσβεστήρα, χωρίς, όμως, αποτέλεσμα καθώς η φωτιά εξαπλώθηκε και το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς.

πηγή:lamiareport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Βατικανό: Εισβολή αυτοκινήτου… από την κεντρική είσοδο (εικόνες)

Σεισμός στην Κρήτη: Συνεχείς δονήσεις την νύχτα

Τένις - Όπεν Ρώμης: Ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε στους “4”