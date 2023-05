Δωδεκανήσα

Τροχαίο - Ρόδος: Νεκρός μετά από σύγκρουση γουρούνας με φορτηγό (εικόνες)

Τα δύο οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ακόμα τέσσερα άτομα. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας τους.

Σε τραγωδία εξελίχθηκε τελικά το τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι της Παρασκευής στον επαρχιακό δρόμο Τσαίρι – Αεροδρόμιο στην Ρόδο, όταν ένα τετράτροχο όχημα συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τυλιχθούν και τα δύο στις φλόγες.

Στο Νοσοκομείο της Ρόδου, απεβίωσε λίγες ώρες αργότερα ο 33χρονος Βέλγος οδηγός του τετράτροχου οχήματος (τύπου γουρούνα) ενώ η 28χρονη σύζυγός του δίνει μάχη προκειμένου να κρατηθεί στη ζωή, καθώς φέρει συντριπτικά κατάγματα σε πολλά σημεία του σώματός της.

Ακόμα τρία άτομα που επέβαιναν στο φορτηγό νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο της Ρόδου.

