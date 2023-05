Ηράκλειο

Ηράκλειο: Τροχαίο με δύο σοβαρά τραυματίες

Οδηγός και συνοδηγός μεταφέρθηκαν τραυματισμένη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Πώς συνέβη το ατύχημα.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας στο Ηράκλειο, επί του ΒΟΑΚ.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 7, μετά τη γέφυρα της Παντάνασσας, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 38χρονος εξετράπη της πορείας του.

Τόσο ο οδηγός όσο και ο 32χρονος συνοδηγός του έχουν τραυματιστεί σοβαρά και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο 32χρονος συνοδηγός του οχήματος είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση.

