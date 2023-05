Θεσσαλονίκη

Τροχαίο: Νεκρός 18χρονος οδηγός μηχανής

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα ένα 18χρονο παλικάρι. Πώς συνέβη η τραγωδία.

(εικόνα αρχείου)

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 18χρονο μοτοσικλετιστή σημειώθηκε το πρωί, έξω από το Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης.

Υπό συνθήκες που ερευνώνται, ο νεαρός έχασε τον έλεγχο της δίκυκλης μηχανής του, με αποτέλεσμα αυτή να βγει εκτός οδοστρώματος και να προσκρούσει σε παρακείμενο αγωγό αποχέτευσης.

Ο 18χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου όμως οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του.

Έρευνες για το δυστύχημα διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης.

