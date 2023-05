Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: χειροπέδες σε άστεγο επιδειξία

Συνελήφθη ένας άστεγος άνδρας μετά από καταγγελία κοπέλας για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Άστεγος συνελήφθη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ύστερα από καταγγελία 27χρονης.

Η καταγγελλόμενη πράξη συνέβη χθες το βράδυ στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, κοντά στον Ναυτικό Όμιλο. Σύμφωνα με την κοπέλα, ο άνδρας εμφανίστηκε μπροστά της και τις επέδειξε τα γεννητικά του όργανα.

Όπως έγινε γνωστό, ο συλληφθείς είναι 44 ετών, υπήκοος Γερμανίας, με καταγωγή από τη Βοσνία.

Ο ίδιος οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης για τα περαιτέρω.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Α.Τ. Τούμπας – Τριανδρίας.

