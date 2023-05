Μεσσηνία

Τραγωδία στο Πολυλίμνιο: Αποζημίωση σε οικογένεια θύματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αποζημίωσεις που πρωτόδικα επιδικάστηκαν στην οικογένεια της νεκρής και την κοπέλα που είχε τραυματιστεί στην τραγωδία που είχε συγκλονίσει.

Αποζημίωση ύψους περίπου 250.000 ευρώ στον πατέρα, τη μητέρα και την αδελφή της 24χρονης Παρασκευής από την Πάτρα που έχασε τη ζωή της τον Αύγουστο του 2016 στο Πολυλίμνιο και περίπου 85.000 ευρώ στην (τότε) 25χρονη φίλη της, που ήταν μαζί με την άτυχη κοπέλα και τραυματίσθηκε σοβαρά, επιδίκασε με απόφασή του το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας.

Την υποχρέωση καταβολής της αποζημίωσης το Δικαστήριο αναγνωρίζει τόσο ως προς το Ελληνικό Δημόσιο όσο και ως προς το Δήμο Μεσσήνης, παρότι κατά την εκδίκαση του ποινικού μέρους της υπόθεσης ο δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο της περιοχής είχαν αθωωθεί για το θάνατο της κοπέλας.

Η αποζημίωση επιδικάσθηκε έπειτα από αγωγή που είχαν καταθέσει η οικογένεια της 24χρονης κοπέλας και η φίλη της που τραυματίσθηκε.

Πρόκειται για πρωτόδικη απόφαση και πιθανότατα θα ασκηθούν εφέσεις.

Ποινικό δικαστήριο

Η μαύρη σελίδα για την περιοχή γράφτηκε παραμονές του Δεκαπενταύγουστου του 2016, όταν τρεις φίλες, δύο αδελφές από την Πάτρα και μια φίλη τους από την Καλαμάτα, έκαναν διακοπές στην περιοχή και μαζί με δύο αγόρια πήγαν να θαυμάσουν το Πολυλίμνιο. Όμως, μια μεγάλη κατολίσθηση καταπλάκωσε τα τρία κορίτσια. Η 24χρονη Παρασκευή από την Πάτρα έχασε τη ζωή της ακαριαία και η αδελφή της τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά. Σοβαρά στο κεφάλι τραυματίστηκε η 25χρονη φίλη τους.

Σε δίκη παραπέμφθηκαν συνολικά 40 άτομα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια δια παραλείψεως και σωματική βλάβη από αμέλεια παρ’ υπόχρεων.

Ειδικότερα, παραπέμφθηκαν ο δήμαρχος και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης, ο γενικός διευθυντής Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, οι τμηματάρχες της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών Μεσσηνίας και ο δασάρχης Καλαμάτας.

Μετά τρεις συνεδριάσεις το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Καλαμάτας έκρινε αθώους τον τότε δήμαρχο, όλο το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης και τα στελέχη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ενώ καταδίκασε σε πρώτο βαθμό το διευθυντή Δασών Μεσσηνίας και το δασάρχη Καλαμάτας για ανθρωποκτονία από αμέλεια δια παραλείψεως.

Ταυτόχρονα, η οικογένεια της άτυχης κοπέλας και η φίλη της που τραυματίσθηκε κατέθεσαν αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου, αλλά και κατά του Δήμου Μεσσήνης, ζητώντας αποζημιώσεις.

Αποζημιώσεις

Παρά το γεγονός ότι στο ποινικό δικαστήριο οι εκπρόσωποι του Δήμου Μεσσήνης αθωώθηκαν και αυτό προβλήθηκε ως ισχυρισμός στο αστικό δικαστήριο, το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας τον απέρριψε ως απαράδεκτο και επιδίκασε αποζημίωση και σε αυτόν.

Έτσι, αποφάσισε ότι λόγω του αδόκητου θανάτου της 24χρονης, η οποία μάλιστα μόλις είχε πάρει το πτυχίο της από το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, οι γονείς της, αλλά και η αδελφή της βίωσαν και συνεχίζουν να βιώνουν βαθύτατη θλίψη και λόγω ψυχικής οδύνης πρέπει να τους καταβληθεί αποζημίωση.

Επίσης, έκρινε ότι και η 25χρονη φίλη της που ήταν μαζί εκείνη την ημέρα υπέστη ηθική βλάβη, ενώ χρειάστηκε μεγάλη ταλαιπωρία και έξοδα για την αποκατάσταση της υγείας της.

Σημειώνεται ότι με την αγωγή που είχαν καταθέσει, ζητούσαν ως αποζημίωση έκαστος το ποσό των 240.000 ευρώ ο πατέρας, η μητέρα και η αδελφή της θανούσας, ενώ η 25χρονη φίλη της που τραυματίσθηκε το ποσό περίπου των 158.000 ευρώ.

Πηγή: tharrosnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Στάθης Παναγιωτόπουλος: Σε συμπληρωματική κατάθεση για το “ροζ βίντεο”

Θεσσαλονίκη: χειροπέδες σε άστεγο επιδειξία

Παλαιό Φάληρο: Ληστές μπήκαν σε σπίτι κι έδεσαν ζευγάρι