Ενδοοικογενειακή βία: Απείλησε πως θα κάψει την πρώην του

Καταδικάστηκε ένας άνδρας που απείλησε την πρώην σύζυγό του, μετά τον χωρισμό τους.

Σε επτά μήνες φυλάκιση με αναστολή καταδικάστηκε χθες από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, ένας 43χρονος αλβανικής καταγωγής για απειλή και εξύβριση κατά της πρώην συζύγου του στον Αλμυρό.

Η σύλληψή του έγινε όταν, στις 12 Μαΐου, πήγε στο κατάστημα που εργάζεται η 36χρονη και την απείλησε πως αν δεν φύγει από τον Αλμυρό, θα την κάψει.

«Εάν δεν φύγεις, θα σε κάψω μέσα στο μαγαζί» φέρεται να της είπε, ωστόσο κατά τη χθεσινή δίκη αρνήθηκε τα πάντα.

