Θεσσαλονίκη: έβαζε γυναίκα, νύφη και εγγόνια να ζητιανεύουν και συνελήφθη

Ένας άνθρας συνελήφθη, καθώς ωθούσε στην επετεία γυναίκες και παιδιά στην Θεσσαλονίκη.

Έναν άνδρας από τη Ρουμανία συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, καθώς ο φέρεται να ωθούσε σε επαιτεία τη νύφη του, τη γυναίκα του αλλά και τα εγγόνια του.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, συνελήφθη 48χρονος αλλοδαπός από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος και εμπορίας ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, καθώς προέβαινε στην εκμετάλλευση αλλοδαπών γυναικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών που περιήλθαν στην ανωτέρω Υπηρεσία από τη γραμμή καταπολέμησης εμπορίας ανθρώπων 1109 της οργάνωσης «Α21», αλλά και από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων του Δήμου Θεσσαλονίκης, σχετικά με την εργασιακή εκμετάλλευση 21χρονης αλλοδαπής γυναικάς, καθώς και των δύο ανήλικων τέκνων της, συνελήφθη 48χρονος αλλοδαπός για εμπορία ανθρώπων.

Από την ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών, διαπιστώθηκε ότι ο 48χρονος ωθούσε την 21χρονη σε επαιτεία σε διάφορα σημεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η οποία είχε συχνά μαζί της και τα ανήλικα παιδιά της, καθώς επίσης και την 49χρονη αλλοδαπή γυναίκα του, ενώ όλα τα έσοδα από την επαιτεία των ανωτέρω γυναικών τα διαχειριζόταν και εκμεταλλευόταν ο ίδιος.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 323Α ΠΚ «Εμπορία ανθρώπων και σε βάρος ανηλίκων» και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

