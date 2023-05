Ηλεία

Κακοποίηση ζώων: Σκυλί βρέθηκε σκελετωμένο και αλυσοδεμένο (βίντεο)

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Φιλοζωικού Συλλόγου Κρεστένων Νοιάζομαι, η Νίκη - το σκυλάκι - ξεκίνησε να τρώει αλλά τα πράγματα είναι δύσκολα για εκείνη

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η «Νίκη», το σκελετωμένο σκυλάκι, ράτσας boxer, που βρέθηκε αλυσοδεμένο και εξαντλημένο από την ασιτεία στη Ζαχάρω Ηλείας, πριν από λίγες ημέρες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Φιλοζωικού Συλλόγου Κρεστένων Νοιάζομαι, η Νίκη ξεκίνησε να τρώει αλλά τα πράγματα είναι δύσκολα για εκείνη. Γι΄αυτό και κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της σε κλινική στην Πάτρα.

«Τη μεταφέραμε στην κλινική Rio Vet στην Πάτρα για περισσότερες εξετάσεις. Η Νίκη έχει εξαντληθεί από την ασιτία, από την πείνα. Οι γιατροί κάνουν ό,τι μπορούν και εμείς προσευχόμαστε να αντεπεξέλθει. Προσευχόμαστε αυτά τα μάτια, τα θλιμμένα, να νιώσουν την χαρά, το παιχνίδι, το χάδι και όλα αυτά που έχει στερηθεί. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για τις ευχές σας, τις προσευχές σας, την οικονομική σας υποστήριξη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κτηνίατρο Δημήτρη Γαλάνη στον Πύργο που έκανε τα αδύνατα δυνατά για να σώσει την Νίκη αλλά και όλο το προσωπικό της Rio Vet που ανταποκρίθηκε άμεσα και δίνει αγώνα για να την κρατήσει στην ζωή και να την κάνει πάλι σκυλί. Θα επανέλθουμε σύντομα μόλις έχουμε περισσότερα νέα για την κατάστασή της υγείας της. Κράτα γερά κορίτσι μου».

πηγή: Φιλοζωϊκό Σωματείο Κρεστένων Νοιάζομαι

