Ηράκλειο: Χτύπησε την έγκυο σύζυγό του στο αεροδρόμιο

Ακόμη ένα κρούσμα ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε στο Ηράκλειο, στην αίθουσα αναχωρήσεων του αεροδρομίου.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην αίθουσα αναχωρήσεων του αεροδρομίου Ηρακλείου.

Ένας 33χρονος από την Παλαιστίνη χτύπησε με τα χέρια στο κεφάλι και στο πρόσωπο την μόλις 21 ετών έγκυο στον 5ο μήνα σύζυγο του μπροστά στα έκπληκτα μάτια των υπολοίπων επιβατών.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr, ο θερμόαιμος σύζυγος την έπιασε από το λαιμό για να ξεσπάσει εκείνη σε κλάματα και να καλέσουν οι αυτόπτες μάρτυρες την αστυνομία.

Άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα έσπευσαν στο σημείο και συνέλαβαν τον 33χρονο και τον οδήγησαν στο τμήμα.

Η σύζυγος του δεν επιθυμούσε την ποινική του δίωξη και δεν κατέθεσε μήνυση, όμως ο δράστης συνελήφθη καθώς το αδίκημα είναι αυτεπάγγελτο.

Ο 33χρονος, την ημέρα των γενεθλίων του οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Ηρακλείου ενώ έχασε και την πτήση για τις Βρυξέλλες.

