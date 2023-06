Λέσβος

Λέσβος: “Θρίλερ” με πτώμα σε αποσύνθεση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη, σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές. Που εντοπίστηκε το πτώμα.

Συναγερμός σήμανε στις Λιμενικές Αρχές καθώς εντοπίστηκε πτώμα εγκλωβισμένο σε βραχώδη ακτή νότια της Λέσβου.

Για τον απεγκλωβισμό της σορού ζητήθηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που μετέβη στο σημείο.

Η σορός είναι σε προχωρημένη σήψη, ενώ δεν αναγνωρίζεται η ταυτότητά της και πιθανώς να ανήκει σε άνδρα.

Μεταφέρθηκε στο Πλωμάρι και από κει στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία- νεκροτομή.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιερόσυλος “ξάφριζε” εκκλησίες και κοιμητήρια

Κακοκαιρία – Ιωάννινα: Το “στρωσε” το χαλάζι στην πόλη (εικόνες)

Εκλογές: 44 κόμματα δήλωσαν συμμετοχή στις 25 Ιουνίου