Σύρος: Θρίλερ με σορό στο λιμάνι της Ερμούπολης (εικόνες)

Η υπόθεση σχετίζεται πιθανότατα με αυτήν προ λίγων ημερών, όταν το ρυμουλκό «Παναγία Β» είχε εντοπίσει να επιπλέει στην συγκεκριμένη περιοχή ένα άψυχο σώμα, μάλλον παιδιού.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα στη Σύρο, καθώς εντοπίστηκε σορός ανθρώπου, στην περιοχή του λιμανιού. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, στήθηκε επιχείρησης ανάσυρσης της σορού, η οποία πιθανότατα σχετίζεται με την υπόθεση προ λίγων ημερών, όταν το ρυμουλκό «Παναγία Β» είχε εντοπίσει να επιπλέει στην συγκεκριμένη περιοχή ένα άψυχο σώμα, πιθανότατα παιδιού, με τις προσπάθειες εύρεσής του ωστόσο, να παραμένουν άκαρπες.

Αυτή την ώρα, όπως αναμεταδίδει το cyclades24.gr στο σημείο σπεύδουν δύτες και σκάφος του λιμενικού, για να ακολουθηθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, ενώ αναμένεται να εξακριβωθεί τις προσεχείς ώρες, εάν η το σημερινό περιστατικό, συνδέεται με το προηγούμενο.

