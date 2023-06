Εύβοια

Εύβοια: Φωτιά σε τουριστικό λεωφορείο

Περιπέτεια για τους επιβάτες και τον οδηγό τουριστικού λεωφορείου που "τυλίχτηκε" στις φλόγες.

Αναστάτωση επικράτησε το απόγευμα του Σαββάτου στην Εύβοια, καθώς ξέσπασε φωτιά σε τουριστικό λεωφορείο στην περιοχή Χιλιαδού, μέσα στο οποίο επέβαιναν εκδρομείς.

Η φωτιά στο λεωφορείο ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ωστόσο εκκενώθηκε άμεσα και έτσι δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Το λεωφορείο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές και ακινητοποιήθηκε στον δρόμο ενώ όσοι βρίσκονταν μέσα σε αυτό μεταφέρθηκαν με άλλο λεωφορείο σε ξενοδοχείο.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και προχώρησαν σε μέτρα ασφαλείας για την κυκλοφορία των υπόλοιπων οχημάτων στο οδικό δίκτυο.

