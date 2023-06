Χανιά

Κρήτη: Ιερέας κλήθηκε σε απολογία γιατί πήγε σε συγκέντρωση του Μητσοτάκη

Τι αναφέρει η Μητρόπολη Κισάμου και Σελίνου και οι σχετικές οδηγίες που είχαν δοθεί.

Κλήθηκε από την Μητρόπολη Κισάμου και Σελίνου, σε απολογία ιερέας, επειδή παραβρέθηκε στην συγκέντρωση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστέλι.

Ειδικότερα, κατά την διάρκεια της διήμερης περιοδείας του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κρήτη, ένας από τους σταθμούς του ήταν και το Καστέλι Κισσάμου, όπου πραγματοποίησε και ανοιχτή συγκέντρωση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Μητρόπολης υπήρξαν καταγγελίες και κατόπιν σχετικής διερεύνησης διαπιστώθηκε ότι στη συγκέντρωση αυτή συμμετείχε και ο συγκεκριμένος ιερέας παραβιάζοντας τις σχετικές οδηγίες του Μητροπολίτη που έχει απαγορεύσει στους ιερείς «κάθε είδους ανάμειξη, παρουσία, συμμετοχή, εμπλοκή κλπ, στις διαδικασίες τόσο των Εθνικών, όσο και των Αυτοδιοικητικών εκλογών».

