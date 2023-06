Ηράκλειο

Κρήτη: Χειροπέδες σε ιερόσυλο διαρρήκτη

Ο 41χρονος όχι μόνο έπαιρνε τα χρήματα από τα παγκάρια, αλλά προκαλούσε και μεγάλες φθορές στους ναούς.

Τέλος στη δράση ενός 41χρονου έβαλαν οι άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Αστερουσίων, ο οποίος είχε ιδιαίτερη αδυναμία στα παγκάρια των Ιερών Ναών της περιοχής.

Σύμφωνα με την αστυνομικοί έρευνα ο 41χρονος φέρεται ο δράστης τριών κλοπών-διαρρήξεων σε εκκλησίες το χρονικό διάστημα από την 17.04.2023 έως την 20.05.2023.

Αφαιρούσε τα χρήματα από το παγκάρι ενώ είχε προκαλέσει μεγάλες φθορές στους ναούς.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή. Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αστερουσίων.

