Καβάλα

Καβάλα – δολοφονία κτηνοτρόφου: Το πόρισμα του ιατροδικαστή και η δεύτερη αυτοψία

Δεύτερη αυτοψία στο σημείο όπου εντοπίστηκε η άτυχη γυναίκα έκανε σήμερα ο ιατροδικαστής. Τα πρώτα συμπεράσματα.

Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος της 68χρονης κτηνοτρόφου στο Ποδοχώρι Καβάλας.

Η γυναίκα εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση από το μαντρί της, από τον ανιψιό της, όταν αφού δεν επέστρεψε στο σπίτι της, εκείνος πήγε να δει τι συμβαίνει.

Η 68χρονη βρέθηκε με πολλαπλά τραύματα, που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είχε βίαιο θάνατο.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, το θύμα φέρει πολλαπλές εσωτερικές κακώσεις, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια και όχι για θάνατο από παθολογικά αίτια, όπως είχε αρχικά ειπωθεί.

Μάλιστα, ο ιατροδικαστής επέστρεψε την Κυριακή στο χωριό του δήμου Παγγαίου, για να κάνει συμπληρωματική αυτοψία στο μαντρί και παρέμεινε για περίπου μία ώρα στον τόπο του εγκλήματος.

Πηγή: thesstoday.gr

