Κυκλάδες

Σέριφος: Σορός εντοπίστηκε στα ανοιχτά του νησιού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός σήμανε μετά την ανεύρεση σορού στα ανοιχτά της Σερίφου.

Σορός εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Σερίφου και της βραχονησίδας Βους, από πολίτες που ενημέρωσαν το Λιμενικό.

Στο σημείο έσπευσε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, που περισυνέλλεξε τη σορό και τη μετέφερε στη Σύρο, ώστε να παραδοθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Ενημερώθηκε, μεσημβρινές ώρες σήμερα, η Λιμενική Αρχή Σερίφου, για την ύπαρξη σορού, στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ βραχονησίδας Βους και ν. Σερίφου.

Άμεσα στην περιοχή μετέβη περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. όπου εντόπισε τη σορό αγνώστων λοιπών στοιχείων, την περισυνέλεξε και την μετέφερε στον λιμένα ν. Σύρου, ενώ η σορός θα παραδοθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμενικό Σταθμό Σερίφου».

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος - Τροχαίο: ακρωτηριάστηκε νεαρός οδηγός μηχανής

Έβρος: δεκάδες μετανάστες εντοπίστηκαν σε νησίδα

Ναβάλνι: Διαδηλώσεις σε όλο τον κόσμο υπέρ του Ρώσου αντιφρονούντα