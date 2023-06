Πέλλα

Καιρός - Πέλλα: Πλημμύρες, καταστροφές και απόγνωση (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Πέλλα, βρέθηκε στο "μάτι" της κακοκαιρίας με τη σφοδρή χαλαζόπτωση και τη βροχή που έπεσε να προκαλούν μεγάλα προβλήματα.

Αν και βρισκόμαστε ήδη στο καλοκαίρι, ο καιρός σε πολλές περιοχές θυμίζει Φινόπωρο. Το χωριό Αραβησσός στην Πέλλα, βρέθηκε στο "μάτι" της κακοκαιρίας με τη σφοδρή χαλαζόπτωση και τη βροχή που έπεσε να προκαλούν μια σειρά από προβλήματα.

Σφοδρή κακοκαιρία σάρωσε το βράδυ της Κυριακής 4 Ιουνίου του 2023 την Βόρεια Ελλάδα με δρόμους να θυμίζουν ποτάμια στην Αραβησσό στην Πέλλα. Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στα παρακάτω βίντεο, προκλήθηκαν πλημμύρες και προβλήματα στις Πηγές Αραβήσσου μετά από καταιγίδα που εκδηλώθηκε το απόγευμα και κράτησε λίγα λεπτά.

Με την πρώτη εκτίμηση συμπεραίνεται ότι η βροχή και η χαλαζόπτωση έχει προκαλέσει μεγάλη ζημιά στις παραγωγές, επηρεάζοντας άμεσα τους καρπούς των δενδροκαλλιεργειών ενώ η μεγάλη ποσότητα του νερού και οι πλημμύρες, εκτός από τα αγροτεμάχια, έχουν δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα σε επιχειρήσεις της περιοχής, καθώς και στις υποδομές.

Το χωριό Αραβησσός βρίσκεται στο νομό Πέλλας της Μακεδονίας και έχει 1.398 μόνιμους κατοίκους. Το χωριό είναι χτισμένο στους πρόποδες του βουνού Πάικου και 12 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Γιαννιτσών. Η πλειοψηφία των κατοίκων του προέρχεται από μέρη της Καππαδοκίας και συγκεκριμένα από τα χωριά Ενεχίλ και Αραβησσός (Παλαιά Αραβησσός), εξού και η ονομασία του τόπου, καθώς και από χωριά της Καλλίπολης.

Φωτογραφίες: pellanews, logospellas

Ειδήσεις σήμερα:

Καβάλα: Κλώτσησε σκύλο στη θάλασσα (εικόνες)

Ρατσιστική επίθεση: Αλλοδαπός επιτέθηκε σε διεμφυλική

Αντώνης Κανάκης: Βαρύ πένθος για τον παρουσιαστή