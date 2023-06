Θεσπρωτία

Θεσπρωτία: Διακινητής έφυγε πεζός μετά από καταδίωξη

Δεκάδες άτομα μετέφερε με φορτηγό ένας άνδρας, που το παράτησε κι έφυγε τρέχοντας.

Εντοπίστηκαν προχθές (4-6-2023) αργά το βράδυ σε περιοχή της Θεσπρωτίας από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας και του Α΄ Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φιλιατών 31 αλλοδαποί, οι οποίοι συνελήφθησαν για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 30χρονου αλλοδαπού, ενώ συνελήφθησαν αλλοδαπός και ημεδαπή, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για μεταφορά παράτυπων μεταναστών.

Ειδικότερα, ως προς το χρονικό της υπόθεσης, οι αστυνομικοί εντόπισαν Ι.Χ. φορτηγό (τύπου «κλούβας»), που οδηγούσε ο 30χρονος, ο οποίος, αφού δε συμμορφώθηκε σε σήμα τους, ανέπτυξε ταχύτητα και πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς με σκοπό να διαφύγει τον αστυνομικό έλεγχο, ενώ στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημα και τράπηκε σε φυγή πεζός.

Κατά την έρευνα του οχήματος βρέθηκαν στο εσωτερικό του 31 αλλοδαποί, οι οποίοι στερούνταν των απαιτούμενων ταξιδιωτικών εγγράφων για τη νόμιμη είσοδο και παραμονή τους στη χώρα.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 30χρονος είχε παραλάβει τους αλλοδαπούς από περιοχή της Πελοποννήσου προκειμένου να τους μεταφέρει πλησίον των ελληνοαλβανικών συνόρων, έναντι χρηματικού ποσού 100 ευρώ έκαστος.

Επιπλέον, διακριβώθηκε ότι κατά τη μεταφορά των παράτυπων μεταναστών, αλλοδαπός και ημεδαπή, συνεργοί του 30χρονου, οι οποίοι επέβαιναν σε άλλο όχημα, είχαν το ρόλο του προπομπού, ενημερώνοντας για πιθανή αστυνομική παρουσία με σκοπό την αποφυγή αστυνομικού ελέγχου.

Οι δύο παραπάνω εντοπίστηκαν λίγο αργότερα στην ευρύτερη περιοχή και συνελήφθησαν.

Στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκαν τα δύο οχήματα που χρησιμοποίησαν οι κατηγορούμενοι, ενώ οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηγουμενίτσας οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσπρωτίας.

