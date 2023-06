Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Τραυματισμός αστυνομικού σε καταδίωξη

Επεισοδιακή καταδίωξη διαδραματίστηκε το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη.

Σοβαρά τραυματίστηκε ένας αστυνομικός κατά τη διάρκεια καταδίωξης οχήματος στη Θεσσαλονίκη τα μεσάνυχτα της Τρίτης.

Το περιστατικό έγινε στις 12 το βράδυ, όταν αστυνομικοί της «Ζ» επιχείρησαν να κάνουν έλεγχο σε όχημα που επέβαιναν τρεις άνδρες, στην περιοχή του Δενδροπόταμου.

Ο οδηγός, τότε, ανέπτυξε ταχύτητα για να αποφύγει τον έλεγχο και ακολούθησε καταδίωξη.

Ένας εκ των αστυνομικών της ομάδας «Ζ» που καταδίωκε το όχημα, προσέκρουσε σε διερχόμενο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στα πλευρά και στον πνεύμονα. Μεταφέρθηκε αρχικά στο «424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης» και έπειτα στο νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ». Ο τραυματισμός του είναι σοβαρός, όμως η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η καταδίωξη του οχήματος συνεχίστηκε στη δυτική Θεσσαλονίκη. Το αυτοκίνητο εν τέλει ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς της ομάδας «Ζ», οι οποίοι πέρασαν χειροπέδες στους τρεις Ρομά. Κατά τη διάρκεια των συλλήψεων, τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι ένας ακόμα αστυνομικός, ο οποίος μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο.

Για το περιστατικό διενεργεί προανάκριση το Τμήμα Ασφάλειας Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

