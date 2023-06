Ηλεία

Κακοποίηση ζώων - Ζαχάρω: Πέταξαν κουτάβι σε κάδο απορριμμάτων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το κουτάβι εντοπίστηκε πεταμένο μέσα σε κάδο απορριμμάτων. Τι ανέφερε η γυναίκα που το εντόπισε.

-

Τα δυσάρεστα επεισόδια με τα ζώα φαίνεται πως δεν έχουν τελειωμό, αφού ένα ακόμα περιστατικό έλαβε χώρα -αυτή τη φορά στη Νότια Ηλεία και συγκεκριμένα τη Ζαχάρω- με ένα μικρό κουτάβι να πέφτει θύμα εγκατάλειψης από τον ασυνείδητο ιδιοκτήτη του, ο οποίος προχωρώντας σε μια απαγορευτική και εγκληματική ενέργεια το πέταξε εντός κάδου απορριμμάτων.

Ειδικότερα, το περιστατικό που προκαλεί οργή στο φιλοζωικό κόσμο της περιοχής και του νομού γενικότερα, έγινε γνωστό χθες μέσω κοινοποίησης που υπήρξε από φιλόζωη της περιοχής, της Ρένας Σπηλιοπούλου.

Συγκεκριμένα, όπως η ίδια αποκάλυψε με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, το κουτάβι εντοπίστηκε πεταμένο μέσα σε κάδο απορριμμάτων στο Μπισχίνη και συγκεκριμένα στη διασταύρωση Μαυρομάντηλα, ενώ εστίασε και στην επιδίωξη του ασυνείδητου ιδιοκτήτη του σκυλιού που στόχο είχε να το σκοτώσει.

«Πριν λίγο ενημερώθηκα για κουτάβι πεταμένο μέσα σε κάδο στο μπισκινέικο δρόμο, συγκεκριμένα στη διασταύρωση Μαυρομάντηλα! Κάποιος σήμερα το πρωί πέταξε το κουτάβι εκεί με σκοπό να βρει φρικτό θάνατο! Γιατί ρε παιδιά; Γιατί; Εννοείται το βγάλαμε από τον κάδο και ψάχνουμε υιοθεσία», τόνισε η ίδια.

Αξίζει να σημειωθεί πως το κουτάβι διασώθηκε χάρη στον έγκαιρο εντοπισμό του και τώρα οι φιλόζωοι της περιοχής βρίσκονται σε προσεκτική αναζήτηση νέου και φιλόζωου ιδιοκτήτη προκειμένου να δοθεί για υιοθεσία. Παράλληλα, η κ. Σπηλιοπούλου κάλεσε όσους ενδιαφέρονται να του χαρίσουν ασφάλεια και αγάπη, να επικοινωνήσουν μαζί της.

Πηγή: patrisnews.com

Ειδήσεις σήμερα:

Κορυδαλλός: Δύο νεκροί από πυροβολισμούς σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών (εικόνες)

Νέα Μάκρη - 19χρονη έγκυος: “έφθασε ζωντανή στο Κέντρο Υγείας, δεν έσωσαν ούτε το έμβρυο” (βίντεο)

Μέσι: Η Αλ Χιλάλ “στρώνει” 1,5 δις ευρώ στα πόδια του!