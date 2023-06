Λάρισα

Τροχαίο - Λάρισα: Νεκρή νεαρή συνεπιβάτης μηχανής (εικόνες)

Την τελευταία της πνοή άφησε μία κοπέλα στην άσφαλτο, ενώ βαριά τραυματισμένος είναι ο οδηγός της μηχανής.

Τροχαίο δυστύχημα, που στοίχισε τη ζωή σε μία νεαρή κοπέλα, σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Λάρισα, ενώ ακόμη ένα άτομο μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, μηχανή μεγάλου κυβισμού εξετράπη της πορείας της με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της κοπέλας και τον σοβαρό τραυματισμό ενός άντρα.

Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργείται από την Τροχαία Λάρισας.

Φωτογραφίες: Larissanet

