Τροχαίο – Ορχομενός: Νεκρός ποδηλάτης από παράσυρση

Στην άσφαλτο άφησε την τελευταία του πνοή ένας ποδηλάτης στον Ορχομενό.

Τραγικό τέλος βρήκε ένας ποδηλάτης, κάτοικος Ορχομενού, το απόγευμα του Σαββάτου, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα.

Ο 65χρονος είχε πάει βόλτα με το ποδήλατό του, όταν ένα αυτοκίνητο τον παρέσυρε, κάτω από άγνωστες συνθήκες, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίο ερευνά το Τμήμα Τροχαίας Λιβαδειάς.

