Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Απάτη και “ομηρία” ηλικιωμένης

Εξιχνιάστηκε υπόθεση αρπαγής και απάτης ηλικιωμένης. Η απίστευτη ιστορία.

Μία υπόθεση αρπαγής και απάτης ηλικιωμένης εξιχνίασαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Καλαμαριάς.

Η υπόθεση έλαβε χώρα τον Νοέμβριο του 2021, όταν ένας 39χρονος πλησίασε μία 74χρονη, για να την μεταφέρει στο σπίτι της και να «της δώσει επιστροφή χρημάτων από την Εφορία σε συγγενικό της πρόσωπο».

Ο 39χρονος κατά τη διάρκεια της διαδρομής, με αυτοκίνητο που του είχε δώσει ένας 43χρονος, επιχείρησε να εξαπατήσει τη γυναίκα και να της αποσπάσει 1850 ευρώ.

Η ηλικιωμένη ,ωστόσο, υποψιάστηκε ότι κάτι δεν πάει καλά, αρνήθηκε να καταβάλει το ποσό και ζήτησε να αποβιβαστεί από το όχημα, όμως ο 39χρονος συνέχισε να την κρατάει στο όχημα τουλάχιστον δύο ώρες, με σκοπό να του παραδώσει τα χρήματα και τελικά την αποβίβασε σε διαφορετικό σημείο από εκεί που την παρέλαβε στην Καλαμαριά.

Σε βάρος των δύο ανδρών σχηματίσθηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της αρπαγής, απόπειρας απάτης και απλής συνέργειας σε απόπειρα απάτης.

Πηγή: thestival.gr

