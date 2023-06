Φθιώτιδα

Τροχαίο: Εκτροπή οχήματος με γουρούνια (εικόνες)

Εκτός δρόμου βγήκε ένα φορτηγάκι που μετέφερε ζώα, με αποτέλεσμα ένα από αυτά να χάσει τη ζωή του.

Φορτηγάκι που μετέφερε γουρούνια βγήκε εκτός δρόμου, με αποτέλεσμα ένα ζώο να χάσει τη ζωή του.

Το τροχαίο έγινε το απόγευμα της Κυριακής, στον επαρχιακό δρόμο Μακρακώμης – Φουρνάς.

Το φορτηγάκι φορτωμένο με γουρούνια επέστρεφε από την Ευρυτανία στη Χαλκίδα, όταν σε μια στροφή βρέθηκε εκτός οδοστρώματος.

Από την εκτροπή, δεν χτύπησαν οι δύο επιβάτες του οχήματος, όμως το ένα από τα ζώα που βρισκόταν στην καρότσα έφυγε εκτός και έχασε τη ζωή του, ενώ τη γλύτωσαν τα υπόλοιπα ζωντανά.

