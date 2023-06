Αχαΐα

Πάτρα: Μπαράζ επιθέσεων σε οχήματα και τράπεζες (εικόνες)

Επιθέσεις με μπογιές, πέτρες και εμπρησμοί τα ξημερώματα στην Πάτρα.

Σοβαρές καταστροφές προκάλεσαν άγνωστοι σε οχήματα και υποκαταστήματα τραπεζών και ενός σούπερ μάρκετ άγνωστοι τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Πάτρα.

Οι επιθέσεις έγιναν σε βαν σούπερ μάρκετ που πυρπολήθηκε, σε τράπεζες και ΑΤΜ που έσπασαν και σε άλλο σούπερ μάρκετ που δέχθηκε μπογιές.

Η αστυνομία κάνει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών. Ενώ βρίσκεται σε επιφυλακή, καθώς το απόγευμα και την ώρα της ομιλία του Προέδρου της ΝΔ στην πλ. Τριών Συμμάχων, αντιεξουσιαστές έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση συμπαράστασης για τον Γιάννη Μιχαηλίδη, στην πλατεία Όλγας, στην Πάτρα.

Δεν αποκλείεται οι επιθέσεις να σχετίζονται με την απεργία πείνας του Γιάννη Μιχαηλίδη, γνωστού ως «τοξοβόλου».

Για τις επιθέσεις έγιναν πέντε προσαγωγές.

Πηγή: tempo24.news

