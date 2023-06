Θεσσαλονίκη

Ναυάγιο στην Πύλο - Θεσσαλονίκη: Σιντριβάνι έβγαλε “αίμα” για τα θύματα (εικόνες)

Σε μία συμβολική κίνηση προχώρησαν διαδηλωτές οι οποίοι συμμετείχαν σε μία από τις πορείες που πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με αφορμή το πολύνεκρο ναυάγιο στην Πύλο.

Άγνωστοι, την ώρα που η πορεία διερχόταν από το συντριβάνι της οδού Εθνικής Αμύνης στο ύψος της Εγνατίας έριξαν κόκκινη μπογιά, η οποία παραπέμπει στο αίμα των νεκρών μεταναστών και ανάρτησαν πλακάτ με συνθήματα κατά των εθνικών συνόρων.

