Εύβοια: Τζετ σκι βγήκαν εκτός πορείας και έπεσαν πάνω σε ομπρέλες - Δύο τραυματίες (εικόνες)

Δύο jet ski τα οποία συμμετέχουν στους αγώνες Jet Ski, Jet Raid 2023,παρέκκλιναν της πορείας τους στην θάλασσα με αποτέλεσμα να εκτραπούν στην παραλία.

Τρομακτικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Κύμη κατά την διάρκεια των αγώνων Jet Ski, Jet Raid 2023, που πραγματοποιείται στην περιοχή.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες δύο jet ski τα οποία συμμετέχουν στην διοργάνωση παρέκκλιναν της πορείας τους στην θάλασσα με αποτέλεσμα να εκτραπούν στην παραλία.

Όπως μπορεί να δεις κανείς στο βίντεο – ντοκουμέντο το ένα από τα δύο διέσχισε περίπου 20 μέτρα της παραλίας και συγκρούστηκε σε τοιχία με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του αναβάτη ο οποίος χτύπησε πάνω σε δύο ομπρέλες ενώ ο δεύτερος πετάχτηκε από το Jet ski που οδηγούσε και κατάληξε επίσης πάνω σε ομπρέλα με αποτέλεσμα τον ελαφρό τραυματισμό του.

Εθελοντές της ομάδας Sar 312 που βρίσκονταν στο σημείο πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες και στους δύο τραυματίες, ενώ ο ένας μάλιστα οδηγήθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Κύμης.

