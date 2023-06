Δωδεκανήσα

Κως - Εξαφάνιση 27χρονης: άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η πορεία της έρευνας για την νεαρή Πολωνής. Τα νέα στοιχεία για την υπόθεση.

-

Χωρίς αποτέλεσμα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 27χρονης Πολωνής που έχει χαθεί από το βράδυ της προηγούμενης Δευτέρας ενώ από το απόγευμα βρίσκεται στο νησί της Κω ειδικό κλιμάκιο αστυνομικών που συνδράμει τις έρευνες ενώ στην ανακρίτρια για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα παρέπεμψε η εισαγγελέας Κω τον 32χρονο που συνελήφθη με τη κατηγορία της αρπαγής της 27χρονης μετά από συλλογή βιντεοληπτικού υλικού και καταθέσεων.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά οι άνδρες της Ασφάλειας Κω παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής αρχής διενήργησαν έρευνα στην οικία του 32χρονου στο Μαρμάρι και συνέλεξαν αποτυπώματα και γενετικό υλικό. Ανάλογη έρευνα έγινε και στο δωμάτιο του ξενοδοχείου στο οποίο έμενε η νεαρή ξενοδοχοϋπάλληλος.

Σύμφωνα επίσης με πληροφορίες στο σώμα του 32χρονου βρέθηκαν ίχνη πάλης, ενώ στο σπίτι του εντοπίστηκαν ξανθές τρίχες και μία μπλούζα με μία κηλίδα αίματος.

Την ίδια στιγμή, το κινητό της 27χρονης βρέθηκε από έναν διερχόμενο πεταμένο στο δρόμο, κοντά στο σπίτι του 32χρονου, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στα πηγάδια της περιοχής για τον εντοπισμό της κοπέλας.( από το κινητό πάντως απουσιάζει η κάρτα SIM) .

Παράλληλα συνεχίζονται οι καταθέσεις ατόμων που βρίσκονται στο εργασιακό περιβάλλον της 27χρονης καθώς και του συντρόφου της με τον οποίο ήρθαν πριν από ένα μήνα στη Κω για να εργαστούν το καλοκαίρι και ο οποίος ήταν ο τελευταίος που επικοινώνησε μαζί της πριν χαθούν τα ίχνη της. Την ίδια ώρα συγγενείς και φίλοι της 27χρονης την αναζητούν ακόμη και στα απέναντι Τουρκικά παράλια μέσω social media, εκτιμώντας ότι την έχουν απαγάγει.

Η 27χρονη κοπέλα έφτασε στην Κω πριν από έναν μήνα και δούλευε στο εστιατόριο πολυτελούς ξενοδοχείου, μέχρι το βράδυ της Δευτέρας, οπότε και χάθηκαν τα ίχνη της στην περιοχή Μαρμάρι.

Η κοπέλα εθεάθη σε μίνι μάρκετ στην περιοχή Μαρμάρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, συναντήθηκε σε ένα μίνι μάρκετ της περιοχής με μια παρέα ανδρών από το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές. Τότε ήταν που επικοινώνησε για τελευταία φορά με τον ομοεθνή σύντροφο της και του είπε ότι θα την επιστρέψει κάποιος με τη μηχανή. Δεν επέστρεψε όμως ποτέ.

Την εξαφάνιση της 27χρονης δήλωσε στην Αστυνομία ο 28χρονος σύντροφός της την Τρίτη (13/6), καταγγέλλοντας ότι τα ίχνη της συντρόφου του έχουν χαθεί από τις 12 Ιουνίου. Σύμφωνα με την καταγγελία του, το βράδυ της Δευτέρας (12/6) περίπου στις 22:30 ο 28χρονος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη σύντροφό του και του ανέφερε ότι βρισκόταν στο Μαρμάρι, σε κατάσταση μέθης και ότι θα την πήγαινε κάποιος στο ξενοδοχείο με τη μηχανή του, στέλνοντας του το σημείο που θα πήγαινε, για να περάσει να την πάρει.

Ειδήσεις σήμερα:

Ενέργεια - επιδοτήσεις: Νέο πλαίσιο για την στήριξη νοικοκυριών κι επιχειρήσεων

Ναυάγιο στην Πύλο: Συγκλονίζουν οι επιζώντες, σβήνουν οι ελπίδες για τους αγνοούμενους (εικόνες)

Δράμα: Ο Δήμαρχος Δοξάτου σκοτώθηκε σε τροχαίο