Εύβοια: Περιπατητές έχασαν τον προσανατολισμό τους και εγκλωβίστηκαν σε καταρράκτες

Πρόκειται για έναν άντρα και δύο γυναίκες που είχαν πάει για περπάτημα στο χωριό Μανίκια στην Εύβοια.

Τον τρόμο έζησαν τρία άτομα τα οποία είχαν πάει για περπάτημα στο χωριό Μανίκια του Δήμου Κύμης Αλιβερίου το πρωί της Κυριακής 18, Ιουνίου.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, ο ένας άνδρας και οι δύο γυναίκες ενώ περπατούσαν στους καταρράκτες των Μανικίων αποπροσανατολίστηκαν με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν.

Άμεσα κάλεσαν το 112 και ζήτησαν βοήθεια με αποτελέσματα να δοθεί σήμα στο πυροσβεστικό κλιμάκιο της Κύμης όπου έφτασε στο σημείο και απεγκλώβισε τους τρεις περιπατητές.

Παράλληλα στο σημείο έφτασαν και άνδρες του αστυνομικού τμήματος Κύμης.

Άμεσα ενημερώθηκε και ο πρόεδρος της Κοινότητας, κ. Σεφερλής.

