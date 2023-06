Ρεθύμνου

Ομαδικός βιασμός στην Κρήτη: Ισόβια σε δυο νεαρούς

Οι δυο Πακιστανοί ισχυρίστηκαν ότι η ερωτική επαφή έγινε με τη συγκατάθεση του 19χρονου θύματος, αλλά δεν έπεισαν το δικαστήριο.

Δεν πείστηκε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρεθύμνου από τα όσα είπαν ενώπιον του δύο Πακιστανοί, που κατηγορούνταν για τον ομαδικό βιασμό μίας 18χρονης Βρετανίδας τουρίστριας πέρυσι το καλοκαίρι στο Ρέθυμνο.

Παρά το γεγονός ότι ο 24χρονος και ο 27χρονος ομοεθνής του υποστήριξαν πως η ερωτική επαφή έγινε με την συναίνεση της κοπέλας, δικαστές και ένορκοι έκριναν πως πρέπει να καταδικαστούν και μάλιστα με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικού.

Η νεαρή κοπέλα, 19 χρονών σήμερα, περιέγραψε στο δικαστήριο σύμφωνα με το goodnet.gr, τι έζησε στα χέρια των δύο αντρών, λέγοντας πως οι δύο άντρες είχαν εμφανιστεί ξαφνικά μπροστά της, ευρισκόμενη στην ανατολική παραλία της πόλης του Ρεθύμνου, λίγο αφού είχε αποχωρήσει ο φίλος της. Είπε πως οι δύο άντρες εμφανίστηκαν ξαφνικά μπροστά της, την ακινητοποίησαν και τη βίασαν.

Η νεαρή γυναίκα είχε καταγγείλει τον βιασμό και άμεσα οι αρχές προχώρησαν στην σύλληψη των δύο αντρών.

Οι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι και κατά την σύλληψή τους είχαν ομολογήσει τις πράξεις τους, στην διάρκεια της απολογίας τους ισχυρίστηκαν πως οι ερωτικές πράξεις έγιναν με την συναίνεση της κοπέλας και πως οι ίδιοι σταμάτησαν κάθε ερωτικό άγγιγμα όταν εκείνη αρνήθηκε να συνεχιστεί.

