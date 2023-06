Μαγνησία

Φίδι δάγκωσε 4χρονη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός για 4χρονη που την δάγκωσε φίδι. Η γρήγορη αντίδραση της γιαγιάς της.

-

Ένα κοριτσάκι ηλικίας 4 χρονών δαγκώθηκε στο χέρι από φίδι, πιθανόν οχιά, χθες το απόγευμα σε χωριό του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

Το κοριτσάκι φέρεται να βρισκόταν με τη γιαγιά του στο κοιμητήριο του χωριού, έπαιζε ενώ η ηλικιωμένη γυναίκα έκανε εργασίες καθαρισμού και όταν πήγε να πιάσει το φαράσι, το φίδι βγήκε μέσα από τα χόρτα και της κατέφερε ένα τσίμπημα στο χέρι.

Το ανήλικο κορίτσι ξέσπασε σε κλάματα, η γιαγιά του και άλλα άτομα που βρισκόταν στο χώρο κατάλαβαν τι είχε γίνει, ειδοποιήθηκαν οι γονείς του και πήγαν άμεσα το παιδί στο Κ.Υ. Βελεστίνου.

Εκεί ο γιατρός αποφάνθηκε το κοριτσάκι να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Βόλου, για πιο ολοκληρωμένη θεραπεία και αντιοφικό ορό.

Πηγή: magnesianews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: ΕΜΑΚ απεγκλώβισε μωρό από αυτοκίνητο (βίντεο)

Παρίσι: “Κάηκαν” τα προάστια για τον θάνατο 17χρονου (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: Τουριστικό λεωφορείο πήρε “παραμάζωμα” σταθμευμένα αυτοκίνητα (εικόνες)