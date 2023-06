Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Έστησε ομάδα εκβιασμού και απαγωγής του πρώην της

Χειροπέδες στα μέλη οργάνωσης που απείλησαν και επιχείρησαν να απαγάγουν έναν άνδρα πέρασαν οι αστυνομικοί.

Οργάνωση για τον εκβιασμό και την απαγωγή του πρώην συντρόφου της έστησε μία γυναίκα στη Θεσσαλονίκη. Τρία άτομα απείλησαν τον 30χρονο ότι θα του σπάσουν το μαγαζί του, ενώ του ζήτησαν και 1000 ευρώ. Οι απειλές συνεχίστηκαν και τηλεφωνικά.

Λίγες μέρες αργότερα, στις 14 Ιανουαρίου, οι δράστες εντόπισαν τον άνδρα στη Νέα Μηχανιώνα και υπό την απειλή όπλου τον έβαλαν σε όχημα, για να τον απαγάγουν.

Εκείνος δραπέτευσε, κάλεσε ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Για τους δράστες έχει σχηματιστεί δικογραφία για, τα κατά περίπτωση, αδικήματα της απόπειρας αρπαγής, εκβίασης, βαριάς σωματικής βλάβης, απειλής και παράβασης του Νόμου περί όπλων.

Η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελία.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Η μεθοδική και επισταμένη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Θερμαϊκού οδήγησε στην εξιχνίαση υπόθεσης εκβίασης και απόπειρας αρπαγής σε βάρος 30χρονου ημεδαπού και την ταυτοποίηση των δραστών.

Πρόκειται για τρείς (3) ημεδαπούς ηλικίας 41, 34 και 26 ετών (2 άντρες – 1 γυναίκα) και δύο (2) αλλοδαπούς, ηλικίας 24 και 31 ετών, για τους οποίους σχηματίστηκε δικογραφία για, τα κατά περίπτωση, αδικήματα της απόπειρας αρπαγής, εκβίασης, βαριάς σωματικής βλάβης, απειλής και παράβασης του Νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, στις 11-01-2023, σε περιοχή του κέντρου πόλης, οι τρεις εκ των δραστών με την απειλή άσκησης σωματικής βίας σε βάρος του 30χρονου αλλά και την απειλή πρόκλησης βλάβης σε βάρος της επιχείρησης του απαίτησαν από τον παθόντα το χρηματικό ποσό των (1.000) ευρώ, ενώ δύο μέρες μετά επανέλαβαν και τηλεφωνικά τις απειλές και απαίτησαν την καταβολή χρηματικού ποσού.

Στη συνέχεια, στις 14-01-2023, σε περιοχή της Ν. Μηχανιώνας, οι δράστες με τη χρήση βίας και την απειλή όπλου αποβίβασαν τον 30χρονο από το όχημά του και αποπειράθηκαν να τον επιβιβάσουν σε δικό τους όχημα, πλην όμως ο παθόντας διέφυγε και με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης, όπου νοσηλεύτηκε.

Η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελία».

