Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο άντρας που είχε ταμπουρωθεί σε διαμέρισμα (εικόνες)

Μαζί του συνελήφθη και η γυναίκα του, μετά την επέμβαση της ΟΠΚΕ. Ο δράστης φέρεται να απείλησε με μαχαίρι έξω στον δρόμο έναν 15χρονο.

Συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης, ο άνδρας που είχε ταμπουρωθεί σε διαμέρισμα, στη συμβολή των οδών Σωκράτους με Στρατηγού Μακρυγιάννη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Με εντολή εισαγγελέα οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι του αφού πρώτα άνοιξε την πόρτα κλειδαράς και πέρασαν χειροπέδες τόσο στον άνδρα όσο και στη γυναίκα που βρισκόταν μαζί του στο διαμέρισμα. Η έφοδος των αστυνομικών της ομάδας ΟΠΚΕ έγινε παρουσία πταισματοδίκη.

Η επιχείρηση έγινε παρουσία διαπραγματευτή της Άμεσης Δράσης, ο οποίος κατάφερε με τεχνικές διαπραγμάτευσης να καλέσει στα μπαλκόνι του διαμερίσματος τα δύο άτομα και να βεβαιωθεί ότι είναι καλά στην υγεία τους.

Ο δράστης φέρεται να απείλησε με μαχαίρι έξω στον δρόμο έναν 15χρονο. Για περισσότερες από τρεις ώρες αρνούνταν κατηγορηματικά να παραδοθεί στις Αρχές.

Πηγή: thestival.gr

