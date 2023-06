Δωδεκανήσα

Ρόδος - Δημαρχείο: Πολίτης έκοψε τις φλέβες του (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επεισόδια, τραυματισμοί και λιποθυμίες στο Δημαρχείο της Ρόδου. Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της ΕΛΑΣ.

-

Πρωτοφανή είναι τα όσα συνέβησαν στο Δημαρχείο της Ρόδου με αφορμή τις παραλίες του νησιού όπου σήμερα ήταν να γίνει διαγωνισμός για τις κεντρικές παραλίες στο νησί

Χθες εκδόθηκε απόφαση απο το συμβούλιο της Επικρατείας κατά την οποία η σύμβαση Δήμου – ΕΤΑΔ είναι παράνομη και δεν μπορούν να γίνονται διαγωνισμοί εκ μέρους της ΕΤΑΔ απο τον Δήμο Ρόδου.

Απο το πρωί συγκεντρώθηκαν επαγγελματίες στο Δημαρχείο που φοβούνται οτι θα χάσουν όλα τα πόστα τους και διαμαρτυρήθηκαν έντονα με αποτέλεσμα να ανέβει πολύ ή ένταση .

Ένας πολίτης έκοψε τις φλέβες του με συνέπεια να δημιουργηθεί εκρηκτικό κλίμα άνευ προηγούμενου.

Μια ακόμη γυναίκα λιποθύμησε ενώ οι διαμαρτυρίες είναι έντονες κατά της δημοτικής αρχής.

Από νωρίς υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη στο δημαρχειο, ενώ οι πολιτες απειλούν με λιντσάρισμα και απαιτούν από κάποιον να εμφανιστεί

Πηγή: dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΦΚΑ: Επιστροφή χρημάτων σε ασφαλισμένους

Παράνομα botox - Θύμα στον ΑΝΤ1: μου έβαλαν μαρμαρόσκονη, αντί για τοξίνη (βίντεο)

Κρήτη: Νεαρός έπεσε σε βράχια από ύψος 10 μέτρων