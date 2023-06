Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Μηχανοκίνητη πορεία διαμαρτυρίας διανομέων (βίντεο)

Οι εργαζόμενοι κατήγγειλαν ότι τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί 55 θανατηφόρα εργατικά δυστυχήματα με θύματα διανομείς

Μηχανοκίνητη πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν το μεσημέρι διανομείς, με αφορμή το θανατηφόρο δυστύχημα με θύμα συνάδελφό τους προχθές στην οδό Τσιμισκή, ζητώντας συνθήκες μεγαλύτερης ασφάλειας στην εργασία τους, καλύτερες αμοιβές και μέτρα προστασίας κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους.

Οι εργαζόμενοι κατήγγειλαν ότι τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί 55 θανατηφόρα εργατικά δυστυχήματα με θύματα διανομείς, σημειώνοντας ότι είναι πολύ περισσότερα τα περιστατικά με βαρείς τραυματισμούς, αλλά και τα αδήλωτα, όπως τόνισαν, δυστυχήματα στους δρόμους κατά τη διάρκεια της εργασίας.

Την ώρα που η κινητοποίηση τω διανομέων ήταν σε εξέλιξη έγινε γνωστό ακόμα ένα εργατικό ατύχημα συναδέλφου τους στο κέντρο της πόλης, ανεβάζοντας τον αριθμό των καταγεγραμμένων περιστατικών σε τέσσερα από το τελευταίο Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη, όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος του ΣΕΤΕΠΕ Κυριάκος Τσιαούσης.

Στα αιτήματα των διανομέων είναι να αντιμετωπιστεί η εντατικοποίηση της εργασίας, που οδηγεί στην εξάντληση των εργαζομένων, η παύση των διανομών σε ακραίες καιρικές συνθήκες και η ένταξη του κλάδου στο καθεστώς Βαρέων και Ανθυγεινών.





