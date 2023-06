Δωδεκανήσα

Κάλυμνος: Φωτιά σε θαλαμηγό - Δύο εγκαυματίες (βίντεο)

Πώς ξέσπασε η φωτιά στη θαλαμηγό.

Δύο άτομα τραυματίστηκαν από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε θαλαμηγό στο Βαθύ Καλύμνου, την Πέμπτη.

Σύμφωνα με το kalymnos-news.gr η φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς το σκάφος, ενώ αυτό βρισκόταν στο Βαθύ Καλύμνου. Σύμφωνα με μαρτυρίες ακούστηκαν 2 δυνατοί κρότοι και στη συνέχεια φάνηκαν μαύροι καπνοί.

Οι επιβαίνοντες έπεσαν στη θάλασσα και διασώθηκαν από παραπλέον σκάφος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο σκάφος με σημαία Τουρκίας επέβαιναν 3 επιβάτες.

